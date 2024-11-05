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У Харкові пролунала серія вибухів, ворог атакував місто КАБами

Фото: у Харкові пролунали вибухи через російські авіаудари (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Харкові у ніч проти 5 листопада пролунали вибухи під час російського обстрілу. Ворог запустив у бік міста керовані авіабомби (КАБи).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківського міського голову Ігоря Терехова та начальника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

В районі міста Харків пролунала серія вибухів близько 00.07.

Місцевих мешканців просять залишатися в укриттях до відбою загрози ворожої повітряної атаки. Крім того, було попередження про можливі повторні обстріли з боку російських окупантів

"У місті пролунала серія вибухів - будьте обережні. Можливі повторні атаки по місту!" - написав мер міста Терехов у своєму Telegram.

При цьому про загрозу авіаударів попередили також мешканців Харківського району.

"Окупанти завдають ударів! Харків та район: будьте в укриттях, - йдеться в заяві керівника ОВА.

Зазначимо, що через кілька хвилин після першої серії вибухів, що було чути у Харкові, пролунала й інша.

У Повітряних силах ЗСУ фіксували повторні пуски КАБів російськими загарбниками у напрямку міста.

Оновлено о 00.30

Пізніше керівник Харківської ОВА розповів, що на місця влучань виїхали профільні служби.

"На цю хвилину інформація про постраждалих не надходила", - передав чиновник.

Оновлено: що відомо про наслідки

Як розповів мер міста Терехов, російські бомби, за попередньою інформацією, влучили у Харкові у землю у двох районах - Шевченківському та Київському.

"За наявною на зараз інформацією - КАБи влучили у землю, тож наразі без жертв та руйнувань. Але обстеження місць прильотів триває", - додав він.

Російські обстріли Харкова

Зазначимо, російські окупанти регулярно завдають по Харкову повітряних ударів, зокрема із застосуванням керованих авіабомб, які запускають ворожі літаки з території країни-агресора.

Нещодавно мер міста Ігор Терехов наголосив, що війська РФ при обстрілах Харкова намагаються поцілити по цивільних об'єктах, зокрема також по історичних пам'ятках. Такі удари з боку ворога є цілеспрямованим терором, заявив він.

Також повідомлялося, що ввечері 31 жовтня росармія знову атакувала Харків керованою авіабомбою. КАБ ворога влучив у землю на околиці міста, й було пошкоджено приватний будинок та три автомобілі. Постраждали двоє людей.

Нагадаємо також, що 1 листопада російські загарбники завдали ракетного удару по місцю дислокації поліції у Харкові. Як розповів голова Нацполіції Іван Виговський, через обстріл загинув полковник поліції Андрій Матвієнко. 

Як з'ясувалося, для удару по Харкову 1 листопада окупанти використали ЗРК С-400. Число постраждалих збільшилося до 46 осіб. В ОВА розповіли, що серед постраждалих - 36 поліцейських, а також поранення отримав рятівник.

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ВибухАвіаудариОбстріл Харкова