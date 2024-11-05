В Харькове прозвучала серия взрывов, враг атаковал город КАБами

В районе города Харькова прозвучала серия взрывов около 00.07.

Местных жителей просят оставаться в укрытиях до отбоя угрозы вражеской воздушной атаки. Кроме того, было предупреждение о возможных повторных обстрелах со стороны российских оккупантов.

"В городе прозвучала серия взрывов - будьте осторожны. Возможны повторные атаки по городу!" - написал мэр города Терехов в своем Telegram.

Об угрозе авиаударов предупредили также жителей Харьковского района.

"Оккупанты наносят удары! Харьков и район: будьте в укрытиях, - говорится в заявлении руководителя ОВА.

Отметим, что через несколько минут после первой серии взрывов, что была слышна в Харькове, прозвучала и вторая.

В Воздушных силах ВСУ фиксировали повторные пуски КАБов российскими захватчиками в направлении города.

Обновлено в 00.30

Позже руководитель Харьковской ОВА рассказал, что на места попаданий выехали профильные службы.

"На данный момент информация о пострадавших не поступала", - передал чиновник.

Обновлено: что известно о последствиях

Как рассказал мэр города Терехов, российские бомбы, по предварительной информации, попали в Харьков в землю в двух районах - Шевченковском и Киевском.

"По имеющейся на данный момент информации - КАБы попали в землю, поэтому без жертв и разрушений. Но обследование мест прилетов продолжается", - добавил он.

Российские обстрелы Харькова

Отметим, российские оккупанты регулярно наносят по Харькову воздушные удары, в том числе с применением управляемых авиабомб, которые запускают вражеские самолеты с территории страны-агрессора.

Недавно мэр города Игорь Терехов подчеркнул, что войска РФ при обстрелах Харькова пытаются попасть по гражданским объектам, в том числе также по историческим памятникам. Такие удары со стороны врага - целенаправленный террор, заявил он.

Также сообщалось, что вечером 31 октября росармия снова атаковала Харьков управляемой авиабомбой. КАБ врага попал в землю на окраине города, и был поврежден частный дом и три автомобиля. Пострадали два человека.

Напомним также, 1 ноября российские захватчики нанесли ракетный удар по месту дислокации полиции в Харькове. Как рассказал глава Нацполиции Иван Выговский, из-за обстрела погиб полковник полиции Андрей Матвиенко.

Как выяснилось, для удара по Харькову 1 ноября оккупанты использовали ЗРК С-400. Число пострадавших увеличилось до 46 людей. В ОВА рассказали, что среди пострадавших - 36 полицейских, а также ранения получил спаситель.