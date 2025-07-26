Харків під масованою атакою, у місті серія вибухів: перші наслідки

"У Харкові вибух. Ворожий дрон вдарив по Київському району. Будьте обережні - на місто ще йдуть ворожі БПЛА", - попередив він.

Пізніше Терехов повідомив, що під удар потрапило цивільне підприємство, яке вже кілька років не працює. Інформація про наслідки уточнюється. Ще один "приліт" припав приблизно на те саме місце, що й перший.

Також інформацію про рух російських дронів у Харківській області підтвердив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"У Харківській області - група ударних ворожих дронів. Загроза для Харкова зберігається. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги. І бережіть себе", - сказав він.

Оновлено о 0:16. Зафіксовано удар по Шевченківському району. У Київському районі спалахнув приватний будинок.

Оновлено 0:28. РФ атакувала місто ударними безпілотниками типу "Герань". За словами Синєгубова, спалахнули пожежі - горить приватний будинок у Київському районі та ще одна будівля у Шевченківському. Інформація про постраждалих не надходила.

Водночас, Повітряні сили попередили, що нова група ворожих ударних безпілотників вилетіла з Білгородської області у бік Харківської області. Дрони тримали курс на Харків.

"Прильоти" під Харковом

Голова Малоданілівської громади Олександр Гололобов повідомив, що було зафіксовано щонайменше два "прильоти" по території одного з населених пунктів під Харковом.

"В результаті ворожих обстрілі на цивільному підприємстві виникла пожежа, яка посилюється", - повідомив він.