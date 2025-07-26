Харьков под массированной атакой, в городе серия взрывов: первые последствия

"В Харькове взрыв. Вражеский дрон ударил по Киевскому району. Будьте осторожны - на город еще идут вражеские БПЛА", - предупредил он.

Позже Терехов сообщил, что под удар попало гражданское предприятие, которое уже несколько лет не работает. Информация о последствиях уточняется. Еще один "прилет" пришелся примерно на то же место, что и первый.

Также информацию о движение российских дронов в Харьковской области подтвердил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

"В Харьковской области - группа ударных вражеских дронов. Угроза для Харькова сохраняется. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги. И берегите себя", - сказал он.

Обновлено в 0:16. Зафиксирован удар по Шевченковскому району. В Киевском районе загорелся частный дом.

Обновлено 0:28. РФ атаковала город ударными беспилотниками типа "Герань". По словам Синегубова, вспыхнули пожары - горит частный дом в Киевском районе и еще одно здание в Шевченковском. Информация о пострадавших не поступала.

В то же время, Воздушные силы предупредили, что новая группа вражеских ударных беспилотников вылетела из Белгородской области в сторону Харьковской области. Дроны держали курс на Харьков.

"Прилеты" под Харьковом

Председатель Малоданиловской громады Александр Гололобов сообщил, что были зафиксированы как минимум два "прилета" по территории одного из населенных пунктов под Харьковом.

"В результате вражеских обстрелов на гражданском предприятии возник пожар, который усиливается", - сообщил он.

Обновлено в 0:54. Зафиксировано попадание вблизи частной застройки в еще одном из населенных пунктов Малоданиловской громады.