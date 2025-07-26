У Полтаві люди "атакували" автобус ТЦК: частина мобілізованих втекла

У Полтаві група цивільних напала на автобус із мобілізованими. Частина військовозобов’язаних утекла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Полтавський обласний ТЦК та СП .

Як повідомили у Полтавському ТЦК, 25 липня поблизу одного з навчальних центрів на Полтавщині група цивільних осіб перекрила дорогу службовому автомобілю, в якому перебували мобілізовані чоловіки.

Внаслідок силових дій авто зазнало пошкоджень, а частина мобілізованих зникла у невідомому напрямку.

У Полтавському обласному ТЦК заявили, що дії цивільних осіб є кримінальним правопорушенням - перешкоджання законній діяльності ЗСУ.

Матеріали передані до СБУ. Крім того, щодо самовільного залишення місця служби мобілізованими військовослужбовцями поінформовано Державне бюро розслідувань.

У ТЦК наголосили: якщо перешкоджання ЗСУ спричинило тяжкі наслідки або загибель людей, передбачено покарання до 15 років в’язниці.

Після мобілізації цивільна особа юридично стає військовослужбовцем. У разі залишення транспорту або місця навчання на шляху до частини така особа підпадає під кримінальну відповідальність - стаття 407 ККУ (від 5 до 10 років позбавлення волі).

За умисне ухилення від служби - під дію статті 409 ККУ.