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У Харкові пролунала серія вибухів

Ілюстративне зображення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні, 26 серпня, у Харкові, під час масованого обстрілу Російської Федерації, пролунала серія вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міського голови Харкова Ігоря Терехова.

Як відзначив Терехов, у місті було чутно звуки вибухів. 

Пізніше, о 08:09, голова Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов заявив, що "окупанти продовжують завдавати ударів по Харкову". 

Наразі інші подробиці щодо ситуації в місті не розкриваються. 

Масштабний обстріл 

Вранці, 26 серпня, російські терористи вдались до масштабної атаки проти України ударними дронами, а також крилатими ракетами. Наразі по усій території країни оголошено повітряну тривогу. 

Ще вночі Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ) попереджали про зліт десяти бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, які є носіями ракет. Зокрема ворог вивів у Чорне море чотири кораблі з ракетами "Калібр"

Тим часом на тлі масованого обстрілу України, Польща підняла свою та союзну авіацію.

Фото: карта повітряних тривог станом на 08:18 (alerts.in.ua)

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