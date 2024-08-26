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В Харькове прозвучала серия взрывов

Иллюстративное изображение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, 26 августа, в Харькове, во время массированного обстрела Российской Федерации, прозвучала серия взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Харькова Игоря Терехова.

Как отметил Терехов, в городе были слышны звуки взрывов.

Позже, в 08:09, глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов заявил , что "оккупанты продолжают наносить удары по Харькову".

В настоящее время другие подробности ситуации в городе не раскрываются.

Масштабный обстрел

Утром, 26 августа, российские террористы прибегли к масштабной атаке против Украины ударными дронами, а также крылатыми ракетами. Сейчас по всей территории страны объявлена воздушная тревога. 

Еще ночью Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) предупреждали о взлете десяти бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, которые являются носителями ракет. В частности враг вывел в Черное море четыре корабля с ракетами "Калибр"

Между тем на фоне массированного обстрела Украины, Польша подняла свою и союзную авиацию.

Фото: карта воздушных тревог по состоянию на 08:18 (alerts.in.ua)
 

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