В Харькове прозвучала серия взрывов

Как отметил Терехов, в городе были слышны звуки взрывов.

Позже, в 08:09, глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов заявил , что "оккупанты продолжают наносить удары по Харькову".

В настоящее время другие подробности ситуации в городе не раскрываются.

Масштабный обстрел

Утром, 26 августа, российские террористы прибегли к масштабной атаке против Украины ударными дронами, а также крылатыми ракетами. Сейчас по всей территории страны объявлена воздушная тревога.

Еще ночью Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) предупреждали о взлете десяти бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, которые являются носителями ракет. В частности враг вывел в Черное море четыре корабля с ракетами "Калибр".

Между тем на фоне массированного обстрела Украины, Польша подняла свою и союзную авиацию.

Фото: карта воздушных тревог по состоянию на 08:18 (alerts.in.ua)

