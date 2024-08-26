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У Харкові пролунала серія вибухів

Понеділок 26 серпня 2024 08:16
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У Харкові пролунала серія вибухів Ілюстративне зображення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні, 26 серпня, у Харкові, під час масованого обстрілу Російської Федерації, пролунала серія вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міського голови Харкова Ігоря Терехова.

Як відзначив Терехов, у місті було чутно звуки вибухів.

Пізніше, о 08:09, голова Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов заявив, що "окупанти продовжують завдавати ударів по Харкову".

Наразі інші подробиці щодо ситуації в місті не розкриваються.

Масштабний обстріл

Вранці, 26 серпня, російські терористи вдались до масштабної атаки проти України ударними дронами, а також крилатими ракетами. Наразі по усій території країни оголошено повітряну тривогу.

Ще вночі Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ) попереджали про зліт десяти бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, які є носіями ракет. Зокрема ворог вивів у Чорне море чотири кораблі з ракетами "Калібр".

Тим часом на тлі масованого обстрілу України, Польща підняла свою та союзну авіацію.

У Харкові пролунала серія вибухів

Фото: карта повітряних тривог станом на 08:18 (alerts.in.ua)

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