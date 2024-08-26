ua en ru
Пн, 26 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Харькове прозвучала серия взрывов

Понедельник 26 августа 2024 08:16
UA EN RU
В Харькове прозвучала серия взрывов Иллюстративное изображение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, 26 августа, в Харькове, во время массированного обстрела Российской Федерации, прозвучала серия взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Харькова Игоря Терехова.

Как отметил Терехов, в городе были слышны звуки взрывов.

Позже, в 08:09, глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов заявил , что "оккупанты продолжают наносить удары по Харькову".

В настоящее время другие подробности ситуации в городе не раскрываются.

Масштабный обстрел

Утром, 26 августа, российские террористы прибегли к масштабной атаке против Украины ударными дронами, а также крылатыми ракетами. Сейчас по всей территории страны объявлена воздушная тревога.

Еще ночью Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) предупреждали о взлете десяти бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, которые являются носителями ракет. В частности враг вывел в Черное море четыре корабля с ракетами "Калибр".

Между тем на фоне массированного обстрела Украины, Польша подняла свою и союзную авиацию.

В Харькове прозвучала серия взрывов

Фото: карта воздушных тревог по состоянию на 08:18 (alerts.in.ua)

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков Война в Украине
NEWS
Зеленский собирает на завтра совещание по предателям, сбежавшим из Украины
Зеленский собирает на завтра совещание по предателям, сбежавшим из Украины
DAILY
"Мы – нейтральные люди". Как живет Суджа под контролем ВСУ и что там говорят о войне и Путине
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина "Мы – нейтральные люди". Как живет Суджа под контролем ВСУ и что там говорят о войне и Путине