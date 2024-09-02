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У Харкові прогримів вибух під час ракетної атаки

Фото: у Харкові було чути вибух на тлі ракетної атаки (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У місті Харків цієї ночі, 2 вересня, під час ворожої ракетної атаки пролунав вибух. Він був досить сильним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківського міського голову Ігоря Терехова.

Вибух пролунав близько пів на шосту годину ранку.

"Знову у Харкові було чутно вибух. У місті чи на його околицях - зʼясовуємо", - розповів мер.

Ракетно-дронова атака

Раніше повідомлялося, що близько опівночі у Кривому Розі Дніпропетровської області було чути вибух. Перед тим у бік міста рухалися "Шахеди".

Крім того, близько години ночі у Харкові пролунали вибухи, і стало відомо про два "прильоти" через удар дронів-камікадзе у Київському та Слобідському районах міста. Місцева влада також повідомила, що даних щодо постраждалих немає.

Додамо, що вночі 2 вересня у Києві та багатьох областях було оголошено повітряну тривогу через загрозу ракетної атаки. Згодом тривога охопила усю територію країни.

Було зафіксовано ракетні пуски, і в Києві пролунала серія вибухів, у столиці велася робота ППО.

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ВибухХарків