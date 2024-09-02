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В Харькове прогремел взрыв во время ракетной атаки

Фото: в Харькове был слышен взрыв на фоне ракетной атаки (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В городе Харьков этой ночью, 2 сентября, во время вражеской ракетной атаки раздался взрыв. Он был довольно сильным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковского городского голову Игоря Терехова .

Взрыв раздался около половины шестого утра.

"Снова в Харькове был слышен взрыв. В городе или в его окрестностях - выясняем", - рассказал мэр.

Ракетно-дроновая атака

Ранее сообщалось, что около полуночи в Кривом Роге Днепропетровской области был слышен взрыв. Перед тем в сторону города двигались "Шахеды".

Кроме того, около часа ночи в Харькове прозвучали взрывы, и стало известно о двух "прилетах" из-за удара дронов-камикадзе в Киевском и Слободском районах города. Местные власти также сообщили, что данных о пострадавших нет.

Добавим, ночью 2 сентября в Киеве и многих областях была объявлена воздушная тревога из-за угрозы ракетной атаки. Затем тревога охватила всю территорию страны.

Были зафиксированы ракетные пуски, и в Киеве раздалась серия взрывов, в столице велась работа ПВО.

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ВзрывХарьков