У Харкові та Чугуєві прогриміли вибухи через ворожий обстріл, є постраждалі

У Харкові у ніч проти 25 серпня пролунав сильний вибух під час повітряної тривоги, оголошеної в області. Місто Чугуїв також зазнало атаки
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківського міського голову Ігоря Терехова та керівника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.
Вибух в районі міста Харків було чути близько 04.02. Мер закликав мешканців перебувати в безпечних місцях через повітряну атаку.
"У Харкові було чутно потужний вибух. Будьте обережні", - написав він у своєму Telegram.
Очільник ОВА просив жителів Харкова та району перебувати в укриттях.
"Окупанти завдають ударів", - додав чиновник.
Перед тим у командуванні Повітряних сил ЗСУ поінформували, що була зафіксована швидкісна ціль у Харківській області, яка рухалася курсом на південний захід.
Додамо, що військові о 03.39 розповіли, що спостерігається активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку.
"Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових територій!" - йшлося в повідомленні прес-служби Повітряних сил.
За даними моніторингових груп, попередньо йшлося про рух двох авіаційних ракет Х-59/69, які російські загарбники запустили під час цієї повітряної атаки.
Пізніше глава Харківскої ОВА розповів, що російські окупанти завдали ракетні удари по Харкову та Чугуєву.
"На цю хвилину постраждалих у Харкові не зафіксовано. За попередніми даними, у Чугуєві один постраждалий", - написав він у Telegram та додав, що дані оновлюються.
Мер Харкова пізніше розповів, що внаслідок "прильоту" по Слобідському району міста горить приватний будинок.
"Екстрені служби працюють на місці удару", - додав він.
А в ОВА уточнили, що у Харкові за медичною допомогою звернулися двоє постраждалих: цивільний чоловік 23 років та жінка 55 років.
Як з'ясувалося пізніше, у Чугуєві серед постраждалих є дитина 4 років, у якої гостра реакція на стрес, й обійшлося без госпіталізації
Глава Харківської ОВА розповів, що росіяни завдали удару по приватному сектору. Він додав, що ще двом жінкам також надали допомогу на місці.
Як розповів керівник ОВА Олег Синєгубов, у Харкові збільшилася кількість постраждалих до трьох людей.
Чиновник додав, що у Чугуєві відомо про чотирьох постраждалих, і вони "легкі".
Зазначимо, російські окупанти постійно обстрілюють населені пункти Харківської області. Так, наприклад, 9 серпня загарбники вдарили по Харкову, був пошкоджений заклад освіти.
Того ж дня житлові квартали Куп'янська та прилеглих населених пунктів опинилися під ударом ворога. Внаслідок обстрілу були постраждалі.
Також повідомлялося, що в середині серпня російські війська атакували селище Золочів Харківської області. Внаслідок удару постраждали шестеро людей, серед них дитина.
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