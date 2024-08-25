У Харкові та Чугуєві прогриміли вибухи через ворожий обстріл, є постраждалі

Вибух в районі міста Харків було чути близько 04.02. Мер закликав мешканців перебувати в безпечних місцях через повітряну атаку.

"У Харкові було чутно потужний вибух. Будьте обережні", - написав він у своєму Telegram.

Очільник ОВА просив жителів Харкова та району перебувати в укриттях.

"Окупанти завдають ударів", - додав чиновник.

Перед тим у командуванні Повітряних сил ЗСУ поінформували, що була зафіксована швидкісна ціль у Харківській області, яка рухалася курсом на південний захід.

Додамо, що військові о 03.39 розповіли, що спостерігається активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку.

"Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових територій!" - йшлося в повідомленні прес-служби Повітряних сил.

За даними моніторингових груп, попередньо йшлося про рух двох авіаційних ракет Х-59/69, які російські загарбники запустили під час цієї повітряної атаки.

Оновлено о 04.22: удар по Харкову та Чугуєву

Пізніше глава Харківскої ОВА розповів, що російські окупанти завдали ракетні удари по Харкову та Чугуєву.

"На цю хвилину постраждалих у Харкові не зафіксовано. За попередніми даними, у Чугуєві один постраждалий", - написав він у Telegram та додав, що дані оновлюються.

Оновлено о 04.38: пожежа і постраждалі у Харкові

Мер Харкова пізніше розповів, що внаслідок "прильоту" по Слобідському району міста горить приватний будинок.

"Екстрені служби працюють на місці удару", - додав він.

А в ОВА уточнили, що у Харкові за медичною допомогою звернулися двоє постраждалих: цивільний чоловік 23 років та жінка 55 років.

Оновлено о 04.46: у Чугуєві дитина серед постраждалих

Як з'ясувалося пізніше, у Чугуєві серед постраждалих є дитина 4 років, у якої гостра реакція на стрес, й обійшлося без госпіталізації

Глава Харківської ОВА розповів, що росіяни завдали удару по приватному сектору. Він додав, що ще двом жінкам також надали допомогу на місці.

Оновлено о 05.10: кількість постраждалих у Харкові збільшилася

Як розповів керівник ОВА Олег Синєгубов, у Харкові збільшилася кількість постраждалих до трьох людей.

Чиновник додав, що у Чугуєві відомо про чотирьох постраждалих, і вони "легкі".

Удари РФ по Харкову та області

Зазначимо, російські окупанти постійно обстрілюють населені пункти Харківської області. Так, наприклад, 9 серпня загарбники вдарили по Харкову, був пошкоджений заклад освіти.

Того ж дня житлові квартали Куп'янська та прилеглих населених пунктів опинилися під ударом ворога. Внаслідок обстрілу були постраждалі.

Також повідомлялося, що в середині серпня російські війська атакували селище Золочів Харківської області. Внаслідок удару постраждали шестеро людей, серед них дитина.