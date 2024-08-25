В Харькове и Чугуеве прогремели взрывы из-за вражеского обстрела, есть пострадавшие

Взрыв в районе города Харькова было слышно около 04.02. Мэр призвал жителей находиться в безопасных местах из-за воздушной атаки.

"В Харькове был слышен мощный взрыв. Будьте осторожны", - написал он в своем Telegram.

Глава ОВА просил жителей Харькова и района находиться в укрытиях.

"Оккупанты наносят удары", - добавил чиновник.

Перед этим в командовании Воздушных сил ВСУ проинформировали, что была зафиксирована скоростная цель в Харьковской области, которая двигалась курсом на юго-запад.

Добавим, что военные в 03:39 рассказали, что наблюдается активность вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении.

"Угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых территорий!" - говорилось в сообщении пресс-службы Воздушных сил.

По данным мониторинговых групп, предварительно речь шла о движении двух авиационных ракет Х-59/69, которые российские захватчики запустили во время этой воздушной атаки.

Обновлено в 04.22: удар по Харькову и Чугуеву

Позже глава Харьковской ОВА рассказал, что российские оккупанты нанесли ракетные удары по Харькову и Чугуеву.

"На эту минуту пострадавшие в Харькове не зафиксированы. По предварительным данным, в Чугуеве один пострадавший", - написал он в Telegram и добавил, что данные обновляются.

Обновлено в 04.38: пожар и пострадавшие в Харькове

Мэр Харькова позже рассказал, что в результате "прилета" по Слободскому району города горит частный дом.

"Экстренные службы работают на месте удара", - добавил он.

А в ОВА уточнили, что в Харькове за медицинской помощью обратились двое пострадавших: гражданский мужчина 23 года и женщина 55 лет.

Обновлено в 04.46: в Чугуеве ребенок среди пострадавших

Как выяснилось позже, в Чугуеве среди пострадавших есть ребенок 4 лет, у которого острая реакция на стресс, и обошлось без госпитализации.

Глава Харьковской ОВА рассказал, что россияне нанесли удар по частному сектору. Он добавил, что еще двум женщинам также была оказана помощь на месте.

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