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Росія обстріляла Куп'янськ та околиці: під ударом опинився житловий квартал (фото)

Куп'янськ, П'ятниця 09 серпня 2024 09:46
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Росія обстріляла Куп'янськ та околиці: під ударом опинився житловий квартал (фото) Фото: наслідки обстрілу Куп'янська вночі 9 серпня (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: РБК-Україна

Вночі 9 серпня житлові квартали Куп'янська та прилеглих населених пунктів опинилися під ударом ворога. Є інформація про постраждалих.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на ДСНС України.

За попередніми даними відомо про 3 постраждалих.

ДСНС повідомила про пошкоджені багатоповерхівки, приватні домоволодіння та об'єкти торгівлі.

Зазначається, що рятувальники працювали під постійними ворожими обстрілами.

Фото: наслідки російської атаки вночі 9 серпня на Куп'янщині (ДСНС України)

Зауважимо, що Куп'янськ часто перебуває під ворожими обстрілами. Ситуація ускладнилась після невдалої спроби наступу ВС РФ на Харківщину весною цього року. Втім, Генштаб запевняє, що ЗСУ контролюють ситуацію на Куп'янському напрямку.

Нагадаємо, що з вечора 8 серпня російські окупанти запустили ударні БПЛА по території України. Вночі у деяких областях лунала повітряна тривога. На ранок у Повітряних силах ЗСУ прозвітували про збиття всіх 27 ударних дронів "Шахед", які запустив ворог.

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