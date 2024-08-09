Росія обстріляла Куп'янськ та околиці: під ударом опинився житловий квартал (фото)

Вночі 9 серпня житлові квартали Куп'янська та прилеглих населених пунктів опинилися під ударом ворога. Є інформація про постраждалих.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на ДСНС України .

Зауважимо, що Куп'янськ часто перебуває під ворожими обстрілами. Ситуація ускладнилась після невдалої спроби наступу ВС РФ на Харківщину весною цього року. Втім, Генштаб запевняє, що ЗСУ контролюють ситуацію на Куп'янському напрямку.

Нагадаємо, що з вечора 8 серпня російські окупанти запустили ударні БПЛА по території України. Вночі у деяких областях лунала повітряна тривога. На ранок у Повітряних силах ЗСУ прозвітували про збиття всіх 27 ударних дронів "Шахед", які запустив ворог.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.