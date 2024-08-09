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Окупанти завдали удару по закладу освіти у Харкові

Харків, П'ятниця 09 серпня 2024 16:11
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Окупанти завдали удару по закладу освіти у Харкові Фото: окупанти завдали удару по школі у Харкові (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські війська вдарили по Харкову у п'ятницю, 9 серпня. Під ворожу атаку потрапив заклад освіти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал мера Харкова Ігоря Терехова.

Вибухи у Харкові пролунали о 15:25. Пізніше місцева влада підтвердила, що окупанти завдали ударів по місту. Терехов спочатку повідомляв, що удар був по близькому передмістю.

"Уточнюємо. Будьте обережні і за можливості в укриттях - ворог може повторити пуски КАБів", - зазначав він.

Проте пізніше мер заявив, що російські окупанти обстріляли школу у Харкові.

"За уточненою інформацією, ворог ударив по одному з закладів середньої освіти у межах міста. Інформацію щодо постраждалих та руйнувань наразі збираємо", - заявив Терехов.

Оновлено о 16:14

За даними голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, ворог вдарив КАБом по Київському району, була пошкоджена будівля одного з ВНЗ.

За попередньою інформацією, внаслідок атаки одна людина постраждала.

Ситуація у Харківській області

На території Харківської області тривають бойові дії на двох напрямках фронту - Куп'янському та на півночі області (Харківський).

Росіяни пішли у наступ на півночі Харківської області у травні 2024 року. Бої там досі тривають, ЗСУ не дають ворогу просуватися. Сили оборони повідомили, що у Вовчанську ворог здійснює підготовку до штурмових дій. Зазначається, що окупанти можуть штурмувати у районі агрегатного заводу.

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