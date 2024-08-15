Росіяни скинули авіабомби на селище поблизу Харкова: серед постраждалих дитина (фото)

Фото: росіяни скинули КАБи на Золочів у Харківській області (t.me/mvs_ukraine)

Російські війська атакували селище Золочів Харківської області. Внаслідок ворожого удару постраждали шестеро людей, серед них дитина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ України у Telegram.