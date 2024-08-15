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Росіяни скинули авіабомби на селище поблизу Харкова: серед постраждалих дитина (фото)

Золочів, Четвер 15 серпня 2024 16:00
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Росіяни скинули авіабомби на селище поблизу Харкова: серед постраждалих дитина (фото) Фото: росіяни скинули КАБи на Золочів у Харківській області (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Наталія Юрченко

Російські війська атакували селище Золочів Харківської області. Внаслідок ворожого удару постраждали шестеро людей, серед них дитина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ України у Telegram.

Російські війська завдали ударів двома керованими авіабомбами по селищу Золочів, яке розташоване приблизно за 40 кілометрів від Харкова.

Внаслідок атаки постраждали шестеро осіб, зокрема 12-річна дитина. Осколкові та вибухові поранення отримали дві жінки. Їх доставили до лікарні. Незначні травми та гостру реакцію на стрес отримали ще одна жінка та два чоловіки.

"Щодо 12-річного хлопця вирішується питання щодо госпіталізації", - наголошують в МВС.

Через російський обстріл пошкоджені адміністративні будівлі, дитячий садок, магазини, понад 20 приватних будинків, гаражі, господарські споруди. Крім того, внаслідок удару сталася пожежа.

Фото: росіяни обстріляли Золочів у Харківській області (t.me/mvs_ukraine)

Обстріл України 15 серпня

Нагадаємо, цієї ночі російські загарбники завдали комбінованого удару по Україні. Окупанти випустили з авіації три керовані ракети Х-59, а також 29 ударних дронів.

Сили ППО працювали у восьми областях України і знищили всі "Шахеди". За останніми даними, внаслідок нічної атаки влучань не було.

Крім того, сьогодні у Павлограді Дніпропетровської області пролунав потужний вибух. Місцеві ЗМІ зазначали, що це сталося до оголошення повітряної тривоги, а у мережі публікували кадри з димом.

Як повідомила Дніпропетровська ОВА, у Павлограді спалахнула пожежа після вибуху. Постраждав 21-річний хлопець, його госпіталізували.

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