У Харкові прогриміли вибухи: був "приліт" КАБа

Близько 20:20 військові попередили про те, що до Харкова наближаються ударні дрони окупантів.

При цьому буквально через 10 хвилин Повітряні сили заявили, що по Харківській області запустили керовані авіабомби.

"У місті вибухи! Будьте обережні!" - написав Терехов.

Більш детальної інформації про атаку на Харків поки немає.

Зі свого боку Задоренко написав про те, що окупанти вдарили по енергетичній інфраструктурі Харківської області. Внаслідок цього у побутових споживачів можуть спостерігатися різкі перепади напруги.

"Будь ласка, вимкніть свої електроприлади для збереження їхньої роботи та безпеки", - попередив він.

Оновлено 21:03

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов заявив, що російські окупанти, за попередньою інформацією, вдарили по Немишлянському району Харкова керованою авіабомбою.

При цьому Терехов уточнив, що попередньо відомо про одного постраждалого.

Оновлено 21:21

Синєгубов розповів, що у Салтівському районі Харкова після удару пошкоджено вікна житлової багатоповерхівки.

"Інформація про постраждалих не надходила. Екстрені служби виїхали на місце удару", - додав він.