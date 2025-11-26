У Харкові було чути серію вибухів
Росіяни в ніч на 26 листопада у Харкові було чути серію гучних вибухів. Ймовірно, ворог вдарив ракетами або авіабомбами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Суспільне Харків".
"У Харкові було чутно вибух", - йшлося у повідомленні о 02:42.
Після цього протягом 30 хвилин у місті було чути ще щонайменше 3 вибухи. Місцеві канали писали, що на місто летіли ракети, а також летів розвіддрон.
У Повітряних силах ЗСУ інформації про пуски цілей на Харків не було. Хоча о 02:15 військові попереджали про активність тактичної авіації РФ на північно-східному напрямку.
Оновлено о 03:20
"Вибухи, які було чутно у місті, пролунали за межами Харкова – у найближчому передмісті", - уточнив мер Ігор Терехов.
Де оголосили тривогу
Станом на 03:17 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал тривоги продовжується у Харківській, Сумській, Одеській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Херсонській, Запорізькій та Донецькій областях.
Обстріли Харкова
Нагадаємо, що росіяни регулярно атакують Харків, застосовуючи для ударів дрони, ракети та авіабомби.
Так, наприклад, пізно ввечері 23 листопада ворог завдав безпілотниками не менше 12 ударів. В результаті атаки були пошкоджені будинки, сталися пожежі, а також було відомо про жертви і більше десятка постраждалих.
