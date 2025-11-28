В Харькове прогремели взрывы: был "прилет" КАБа

Около 20:20 военные предупредили о том, что к Харькову приближаются ударные дроны оккупантов.

При этом буквально через 10 минут Воздушные силы заявили, что по Харьковской области запустили управляемые авиабомбы.

"В городе взрывы! Будьте осторожны!" - написал Терехов.

Более детальной информации об атаке на Харьков пока нет.

В свою очередь Задоренко написал о том, что оккупанты ударили по энергетической инфраструктуре Харьковской области. В результате этого у бытовых потребителей могут наблюдаться резкие перепады напряжения.

"Пожалуйста, выключите свои электроприборы для сохранения их работы и безопасности", - предупредил он.

Обновлено 21:03

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что российские оккупанты, по предварительной информации, ударили по Немышлянскому району Харькова управляемой авиабомбой.

При этом Терехов уточнил, что предварительно известно об одном пострадавшем.

Обновлено 21:21

Синегубов рассказал, что в Салтовском районе Харькова после удара повреждены окна жилой многоэтажки.

"Информация о пострадавших не поступала. Экстренные службы выехали на место удара", - добавил он.