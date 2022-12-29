У Харкові призупинили рух метро

"Тимчасово припинено рух лініями Харківського метрополітену. Приносимо вибачення за тимчасові незручності", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, у Харкові є влучання у Слобідському районі, а також чотири "прильоти" ракет у Немишлянському та Основ'янському районах.

Окрім того, заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що росіяни знову атакували енергетичний об'єкт у Харкові.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.