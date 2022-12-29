У Харкові чотири "прильоти" ракет: подробиці

Під час масштабної повітряної тривоги 29 грудня по Харкову влучили чотири ракети російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова .

"Харків та Харківська область під ударами ворожих ракет. Попередньо, є прильоти 4 ракет, ймовірно С-300, в Немишлянському та Основ'янському районах", - написав він.

За словами Синєгубова, під прицілом - критична інфраструктура. Наразі на місці працюють рятувальники. Інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про влучання у Слобідському районі Харкова.

Радника глави Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що сьогодні росіяни випустили у бік України понад 120 ракет.

РБК-Україна повідомляє усі деталі сьогоднішньої масштабної повітряної тривоги.

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