У Харкові чотири "прильоти" ракет: подробиці
Під час масштабної повітряної тривоги 29 грудня по Харкову влучили чотири ракети російських окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова.
"Харків та Харківська область під ударами ворожих ракет. Попередньо, є прильоти 4 ракет, ймовірно С-300, в Немишлянському та Основ'янському районах", - написав він.
За словами Синєгубова, під прицілом - критична інфраструктура. Наразі на місці працюють рятувальники. Інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про влучання у Слобідському районі Харкова.
Радника глави Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що сьогодні росіяни випустили у бік України понад 120 ракет.
РБК-Україна повідомляє усі деталі сьогоднішньої масштабної повітряної тривоги.
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