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Окупанти знову атакували енергетичний об'єкт у Харкові, - ОП

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Харків, Четвер 29 грудня 2022 14:31
Окупанти знову атакували енергетичний об'єкт у Харкові, - ОП Фото: окупанти знову вдарили по Харкову 29 грудня (t me dsns_telegram)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти після масованої ракетної атаки знову вдарили по Харкову. Ворог влучив в енергетичний об'єкт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка в ефірі телемарафону.

"Буквально декілька хвилин тому був новий "приліт" по місту Харкову, по одному з енергооб'єктів", - зазначив він.

При цьому Тимошенко зазначив, що енергетична ситуація у Харкові та області складна, на місцях влучань працюють фахівці. Також відомо, що у Харкові знову зупинилося метро.

Мер міста Ігор Терехов підтвердив удар по Харкову.

"Знову б'ють по Харкову. Наразі під ударом інфраструктура в Індустріальному районі. Щодо руйнувань та постраждалих інформація уточнюється", - зазначив він.

Нагадаємо, Росія сьогодні атакувала Харків та область ракетами, зафіксовано чотири "прильоти", ймовірно С-300. Відомо, що ворог обстріляв критичну інфраструктуру, у Харкові ракети пошкодила енергетичний об'єкт.

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