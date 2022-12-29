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В Харькове приостановили движение метро

Фото: в Харькове приостановили движение метро (metro.kharkov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Движение по линиям Харьковского метрополитена временно приостановили после массированного ракетного обстрела российских оккупантов 28 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковский метрополитен.

"Временно приостановлено движение по линиям Харьковского метрополитена. Приносим извинения за временные неудобства", - говорится в сообщении.

Обновлено (14:47)

В пресс-службе Харьковского метрополитена сообщили, что движение по Алексеевской и Салтовской линиям метро возобновлено. О возобновлении движения по Холодногорско-заводской линии метрополитена будет сообщено дополнительно.

Обновлено (15:24)

Позже стало известно, что в 14:27 движение Холодногорско-заводской линии Харьковского метрополитена было возобновлено.

Напомним, в Харькове есть попадания в Слободском районе, а также четыре "прилета" ракет в Немышлянском и Основянском районах.

Кроме того, заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что россияне снова атаковали энергетический объект в Харькове.

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метрохарков