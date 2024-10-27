UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

У Харкові приліт в будинок: є постраждала

Фото: росіяни обстріляли Харків (facebook.com DSNSKyiv)
Автор: Каріна Левицька

Російські військові атакували житловий будинок у Харкові. В результаті ворожого обстрілу постраждала жінка.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова.

Мер Харкова повідомив, що "приліт" було зафіксовано у Салтівському районі міста.

"Внаслідок "прильоту" пошкоджено приватний будинок, постраждала жінка", - пояснив він.

Також Терехов повідомив, що є пошкодження приватних будинків у Шевченківському районі. Інформації про постраждалих з цього місця прильоту, за його даними, не надходило.

Оновлено о 21:15.

Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що на цю хвилину зафіксували кілька ударів КАБами по Харкову. 

"Одне з влучань - в землю. Без постраждалих. Пошкоджено господарчу споруду. Огляд триває", - пояснив він.

Оновлено о 21:24.

Терехов заявив, що у Шевченківському районі на дану хвилину також одна постраждала жінка.

Нагадаємо, що раніше сьогодні Терехов повідомив, що в місті було чутно вибухи, а росіяни почали обстрілювати Харків КАБами.

Крім того, сьогодні вночі російські війська випустили поУкраїні 80 дронів, більше як 40 з них були знешкоджені українськими захисниками.

Серед іншого, під обстрілом опинилася Сумська область. У Роменському районі були пошкоджені енергетичні об'єкти, через що в Сумах зникло електропостачання.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХарківВійна Росії проти України