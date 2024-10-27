У Харкові приліт в будинок: є постраждала

Мер Харкова повідомив, що "приліт" було зафіксовано у Салтівському районі міста.

"Внаслідок "прильоту" пошкоджено приватний будинок, постраждала жінка", - пояснив він.

Також Терехов повідомив, що є пошкодження приватних будинків у Шевченківському районі. Інформації про постраждалих з цього місця прильоту, за його даними, не надходило.

Оновлено о 21:15.

Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що на цю хвилину зафіксували кілька ударів КАБами по Харкову.

"Одне з влучань - в землю. Без постраждалих. Пошкоджено господарчу споруду. Огляд триває", - пояснив він.

Оновлено о 21:24.

Терехов заявив, що у Шевченківському районі на дану хвилину також одна постраждала жінка.