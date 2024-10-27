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В Харькове прилет в дом: есть пострадавшая

Фото: россияне обстреляли Харьков (facebook.com DSNSKyiv)
Автор: Карина Левицкая

Российские военные атаковали жилой дом в Харькове. В результате вражеских обстрелов пострадала женщина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова.

Мэр Харькова сообщил, что "прилет" был зафиксирован в Салтовском районе города.

"В результате "прилета" поврежден частный дом, пострадала женщина", - пояснил он.

Также Терехов сообщил, что есть повреждения частных домов в Шевченковском районе. Информации о пострадавших с этого места прилета, по его данным, не поступало.

Обновлено в 21:15.

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов заявил, что на эту минуту зафиксировали несколько ударов КАБами по Харькову.

"Одно из попаданий - в землю. Без пострадавших. Повреждена хозяйственная постройка. Осмотр продолжается", - пояснил он.

Обновлено в 21:24.

Терехов заявил, что в Шевченковском районе на данную минуту также одна пострадавшая женщина.

Напомним, что ранее сегодня Терехов сообщил, что в городе были слышны взрывы, а россияне начали обстреливать Харьков КАБами.

Кроме того, сегодня ночью российские войска выпустили по Украине 80 дронов, более 40 из них были обезврежены украинскими защитниками.

Среди прочего под обстрелом оказалась Сумская область. В Роменском районе были повреждены энергетические объекты, из-за чего в Сумах исчезло электроснабжение.

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