В Харькове прилет в дом: есть пострадавшая

Мэр Харькова сообщил, что "прилет" был зафиксирован в Салтовском районе города.

"В результате "прилета" поврежден частный дом, пострадала женщина", - пояснил он.

Также Терехов сообщил, что есть повреждения частных домов в Шевченковском районе. Информации о пострадавших с этого места прилета, по его данным, не поступало.

Обновлено в 21:15.

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов заявил, что на эту минуту зафиксировали несколько ударов КАБами по Харькову.

"Одно из попаданий - в землю. Без пострадавших. Повреждена хозяйственная постройка. Осмотр продолжается", - пояснил он.

Обновлено в 21:24.

Терехов заявил, что в Шевченковском районе на данную минуту также одна пострадавшая женщина.