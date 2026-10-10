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У Харкові після атаки російського дрона горить медзаклад, є поранені

12:36 10.10.2026 Сб
2 хв
aimg Марія Науменко
Фото: рятувальники ДСНС під час ліквідації наслідків обстрілу (facebook.com/DSNSKHARKIV)

Російські дрони вдень 10 жовтня атакували два райони Харкова. Один із безпілотників влучив у медичний заклад, де спалахнула пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Харкова Ігоря Терехова.

Перший удар зафіксували у Холодногірському районі. За даними Терехова, там атакував російський безпілотник типу "Молнія". Наслідки влучання міська влада уточнює.

Згодом мер повідомив про ще один удар - цього разу по медичному закладу у Слобідському районі. Після влучання на місці спалахнула пожежа.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що, за попередньою інформацією, внаслідок атаки постраждала одна людина. Медики надають їй необхідну допомогу.

Пізніше очільник ОВА повідомив про ще одного пораненого внаслідок атаки РФ.

Пізніше Синєгубов повідомив, що внаслідок удару по Слобідському району постраждали чотири жінки.

42-річну жінку з пораненнями госпіталізували. 53-річній потерпілій медики надали допомогу на місці.

Також постраждали 32-річна жінка, яка зазнала гострої реакції на стрес, і 63-річна жінка, яку госпіталізували.

Терехов додав, що серед постраждалих працівник ДСНС.

"За уточненою інформацією, ворожий удар в медзаклад прийшовся між 4 та 5 поверхами будівлі. Локалізовано пожежу на 1-му та 3-му поверсі", - повідомив Синєгубов о 13:25.

Нагадуємо, вранці 10 жовтня російські дрони атакували західні області України. Вибухи лунали у Львові та Івано-Франківську, де працювала протиповітряна оборона.

Також під удар потрапило Запоріжжя. Російський безпілотник влучив у п'ятиповерховий житловий будинок. Унаслідок атаки загинули люди, серед них діти, є поранені. Під завалами ще можуть перебувати мешканці.

Загалом у ніч проти 10 жовтня Росія запустила по Україні 160 ударних дронів, зокрема 110 реактивних Shahed. Сили ППО збили або подавили 117 безпілотників, однак влучання зафіксували на 14 локаціях.

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Російська ФедераціяУкраїнаХарківДрони