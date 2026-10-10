У Харкові після атаки російського дрона горить медзаклад, є поранені

Перший удар зафіксували у Холодногірському районі. За даними Терехова, там атакував російський безпілотник типу "Молнія". Наслідки влучання міська влада уточнює.

Згодом мер повідомив про ще один удар - цього разу по медичному закладу у Слобідському районі. Після влучання на місці спалахнула пожежа.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що, за попередньою інформацією, внаслідок атаки постраждала одна людина. Медики надають їй необхідну допомогу.

Пізніше очільник ОВА повідомив про ще одного пораненого внаслідок атаки РФ.

Пізніше Синєгубов повідомив, що внаслідок удару по Слобідському району постраждали чотири жінки.

42-річну жінку з пораненнями госпіталізували. 53-річній потерпілій медики надали допомогу на місці.

Також постраждали 32-річна жінка, яка зазнала гострої реакції на стрес, і 63-річна жінка, яку госпіталізували.

Терехов додав, що серед постраждалих працівник ДСНС.

"За уточненою інформацією, ворожий удар в медзаклад прийшовся між 4 та 5 поверхами будівлі. Локалізовано пожежу на 1-му та 3-му поверсі", - повідомив Синєгубов о 13:25.