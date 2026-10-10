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В Харькове после атаки российского дрона горит медучреждение, есть раненые

12:36 10.10.2026 Сб
2 мин
aimg Мария Науменко
Фото: спасатели ГСЧС при ликвидации последствий обстрела (facebook.com/DSNSKHARKIV)

Российские дроны днем 10 октября атаковали два района Харькова. Один из беспилотников попал в медицинское учреждение, где вспыхнул пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Харькова Игоря Терехова.

Первый удар был зафиксирован в Холодногорском районе. По данным Терехова, там атаковал российский беспилотник типа "Молния". Последствия попадания городские власти уточняют.

Впоследствии мэр сообщил еще один удар - на этот раз по медицинскому учреждению в Слободском районе. После попадания на месте вспыхнул пожар.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что, по предварительной информации, в результате атаки пострадал один человек. Медики оказывают ей необходимую помощь.

Позже глава ОВА сообщил о еще одном раненом в результате атаки РФ.

Позже Синегубов сообщил, что в результате удара по Слободскому району пострадали четыре женщины.

42-летнюю женщину с ранениями госпитализировали. 53-летней потерпевшей медики оказали помощь на месте.

Также пострадали 32-летняя женщина, подвергшаяся острой реакции на стресс, и 63-летняя женщина, которую госпитализировали.

Терехов добавил, что среди пострадавших работник ГСЧС.

Напомним, утром 10 октября российские дроны атаковали западные области Украины. Взрывы раздавались во Львове и Ивано-Франковске, где работала противовоздушная оборона.

Также под удар попало Запорожье. Российский беспилотник попал в пятиэтажный жилой дом. В результате атаки погибли люди, среди них дети, ранены. Под завалами еще могут жить.

Всего в ночь на 10 октября Россия запустила по Украине 160 ударных дронов , в том числе 110 реактивных Shahed. Силы ПВО сбили или подавили 117 беспилотников, однако попадание было зафиксировано на 14 локациях.

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