У Харкові п'яний чоловік скоїв стрільбу в метро

22:40 26.04.2026 Нд
1 хв
У прокураторі розповіли, за яких обставин стався інцидент
aimg Едуард Ткач
Фото: метро Харкова (facebook.com/metro.kh)

У неділю ввечері, 26 квітня, на одній із центральних станцій метро Харкова сталася стрілянина. Вогонь з пістолета відкрив чоловік, який був в стані алкогольного сп'яніння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Харківської обласної прокуратури.

Читайте також: Теракт у Києві: слідство встановило повну хронологію подій

"За попередніми даними, 26 квітня близько 21:10 на станції метро "Історичний музей" 20-річний чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, здійснив один постріл угору зі стартового пістолета", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Пошкоджень інфраструктури також не зафіксовано.

У прокуратурі додали, що наразі триває збір матеріалів та встановлюються всі обставини події.

"Попередня правова кваліфікація - хуліганство (ст. 296 КК України). Процесуальне керівництво здійснюватиме Слобідська окружна прокуратура м. Харкова", - сказано у дописі.

Інші інциденти

Нагадаємо, 25 квітня стало відомо, що в Бучі Київської області чоловік у нетверезому стані влаштував стрілянину просто посеред вулиці. Правоохоронці оперативно його затримали і, на щастя, ніхто з людей не постраждав.

Також ми писали, що 24 березня в Хмельницькому затримали чоловіка, який влаштував стрілянину посеред двору житлового будинку. Попередньо, вогонь було відкрито зі стартового пістолета. Обійшлося без постраждалих.

