У Харкові п'яний чоловік скоїв стрільбу в метро

У неділю ввечері, 26 квітня, на одній із центральних станцій метро Харкова сталася стрілянина. Вогонь з пістолета відкрив чоловік, який був в стані алкогольного сп'яніння.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Харківської обласної прокуратури.
"За попередніми даними, 26 квітня близько 21:10 на станції метро "Історичний музей" 20-річний чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, здійснив один постріл угору зі стартового пістолета", - йдеться у повідомленні.
Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Пошкоджень інфраструктури також не зафіксовано.
У прокуратурі додали, що наразі триває збір матеріалів та встановлюються всі обставини події.
"Попередня правова кваліфікація - хуліганство (ст. 296 КК України). Процесуальне керівництво здійснюватиме Слобідська окружна прокуратура м. Харкова", - сказано у дописі.
