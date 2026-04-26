У Харкові п'яний чоловік скоїв стрільбу в метро

"За попередніми даними, 26 квітня близько 21:10 на станції метро "Історичний музей" 20-річний чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, здійснив один постріл угору зі стартового пістолета", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Пошкоджень інфраструктури також не зафіксовано.

У прокуратурі додали, що наразі триває збір матеріалів та встановлюються всі обставини події.

"Попередня правова кваліфікація - хуліганство (ст. 296 КК України). Процесуальне керівництво здійснюватиме Слобідська окружна прокуратура м. Харкова", - сказано у дописі.