У Бучі чоловік напідпитку відкрив стрілянину посеред вулиці

12:46 25.04.2026 Сб
Яке покарання світить нетверезому стрільцю?
Марія Науменко
У Бучі чоловік напідпитку відкрив стрілянину посеред вулиці Фото: поліція у Бучі затримала чоловіка, який відкрив стрілянину на вулиці (Getty Images)

У Бучі на Київщині чоловік у нетверезому стані влаштував стрілянину просто посеред вулиці, правоохоронці оперативно його затримали, ніхто з людей не постраждав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Київщини.

За даними правоохоронців, повідомлення про постріли на одній із вулиць міста надійшло від очевидців.

"На місце події одразу виїхала поліція охорони, група реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група. Працівники поліції охорони першими прибувши, оперативно затримали правопорушника", - йдеться у повідомленні.

Встановлено, що 42-річний чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння. Він вийшов із таксі та почав хаотично стріляти.

Унаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Наразі правоохоронці з’ясовують усі обставини події. За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України.

Випадки стрілянини в Україні

Тим часом в Україні протягом останніх тижнів зафіксовано кілька інцидентів із застосуванням зброї.

Зокрема, 19 квітня у Чернігові поблизу готельного комплексу "Градецький" правоохоронці затримали чоловіка зі стартовим пістолетом - тоді обійшлося без постраждалих, а зброю вилучили.

Натомість 18 квітня у Києві сталася значно трагічніша подія: чоловік підпалив квартиру, після чого відкрив стрілянину в супермаркеті. Унаслідок атаки є загиблі та поранені, нападника ліквідували.

Пізніше правоохоронці відкрили провадження щодо дій патрульних, які перебували на місці, - слідство з’ясовує, чому цивільні не були належно захищені під час перших пострілів.

