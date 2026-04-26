В Харькове пьяный мужчина совершил стрельбу в метро

"По предварительным данным, 26 апреля около 21:10 на станции метро "Исторический музей" 20-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, произвел один выстрел вверх из стартового пистолета", - говорится в сообщении.

В результате инцидента никто не пострадал. Повреждений инфраструктуры также не зафиксировано.

В прокуратуре добавили, что сейчас идет сбор материалов и устанавливаются все обстоятельства происшествия.

"Предварительная правовая квалификация - хулиганство (ст. 296 УК Украины). Процессуальное руководство будет осуществлять Слободская окружная прокуратура г. Харькова", - говорится в сообщении.