ua en ru
Пт, 24 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Обмін полоненими Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

У Хмельницькому військовий вчинив стрілянину біля багатоповерхівки, - джерела

17:48 24.04.2026 Пт
2 хв
Поліція Хмельницького затримала стрільця, який налякав мешканців багатоповерхівки
aimg Сергій Козачук aimg Юлія Акимова
Фото: поліція затримала чоловіка за стрілянину в Хмельницькому (facebook.com/zaporizhiapolice)

У Хмельницькому на вулиці Шухевича затримали чоловіка, який влаштував стрілянину посеред двору житлового будинку. За попередніми даними, вогонь відкрили зі стартового пістолета, постраждалих немає.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомили речниця Нацполіції України Юлія Гірдвіліс та поінформоване джерело.

Деталі інциденту

Повідомлення про звуки пострілів надійшло до правоохоронців сьогодні близько 16:00.

На місце події негайно направили наряди поліції, які затримали правопорушника.

"Біля будинку чоловік здійснив постріли у дворі. На місце направили наряди поліції, які затримали цього чоловіка. Інформація про потерпілих не надходила. Попередньо, він стріляв зі стартового пістолета. На місці працює слідчо-оперативна група", - повідомила Гірдвіліс.

За даними джерел, затриманим виявився військовослужбовець. Наразі поліція з'ясовує всі обставини та мотиви його вчинку.

Випадки стрілянини в Україні

Нагадаємо, протягом останнього тижня в Україні зафіксовано кілька резонансних інцидентів із застосуванням зброї.

Зокрема, 19 квітня у Чернігові поблизу готельного комплексу "Градецький" стався схожий випадок: поліція затримала чоловіка, який мав при собі стартовий пістолет.

Тоді інцидент обійшовся без постраждалих, а зброю вилучили для експертизи.

Значно трагічніша подія сталася 18 квітня у Києві. Там уродженець Москви підпалив квартиру, після чого зі зброєю увірвався до супермаркету, де відкрив вогонь по людях. Внаслідок стрілянини загинули та отримали поранення кілька осіб, а самого нападника ліквідували під час штурму.

Пізніше стало відомо, що правоохоронні органи відкрили кримінальне провадження щодо дій патрульних, які перебували на місці події в столиці. Слідство вивчає причини, чому цивільні залишилися без належного захисту під час перших пострілів.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Поліцейські Україна
Новини
Голод на позиціях, відставки командирів: що відомо про гучний скандал у 14-й ОМБр
Аналітика
