У Хмельницькому військовий вчинив стрілянину біля багатоповерхівки, - джерела
У Хмельницькому на вулиці Шухевича затримали чоловіка, який влаштував стрілянину посеред двору житлового будинку. За попередніми даними, вогонь відкрили зі стартового пістолета, постраждалих немає.
Про це в коментарі РБК-Україна повідомили речниця Нацполіції України Юлія Гірдвіліс та поінформоване джерело.
Деталі інциденту
Повідомлення про звуки пострілів надійшло до правоохоронців сьогодні близько 16:00.
На місце події негайно направили наряди поліції, які затримали правопорушника.
"Біля будинку чоловік здійснив постріли у дворі. На місце направили наряди поліції, які затримали цього чоловіка. Інформація про потерпілих не надходила. Попередньо, він стріляв зі стартового пістолета. На місці працює слідчо-оперативна група", - повідомила Гірдвіліс.
За даними джерел, затриманим виявився військовослужбовець. Наразі поліція з'ясовує всі обставини та мотиви його вчинку.
Випадки стрілянини в Україні
Нагадаємо, протягом останнього тижня в Україні зафіксовано кілька резонансних інцидентів із застосуванням зброї.
Зокрема, 19 квітня у Чернігові поблизу готельного комплексу "Градецький" стався схожий випадок: поліція затримала чоловіка, який мав при собі стартовий пістолет.
Тоді інцидент обійшовся без постраждалих, а зброю вилучили для експертизи.
Значно трагічніша подія сталася 18 квітня у Києві. Там уродженець Москви підпалив квартиру, після чого зі зброєю увірвався до супермаркету, де відкрив вогонь по людях. Внаслідок стрілянини загинули та отримали поранення кілька осіб, а самого нападника ліквідували під час штурму.
Пізніше стало відомо, що правоохоронні органи відкрили кримінальне провадження щодо дій патрульних, які перебували на місці події в столиці. Слідство вивчає причини, чому цивільні залишилися без належного захисту під час перших пострілів.