В Харкові лунають вибухи: окупанти б'ють по місту

"Харків та область: окупанти завдають ударів!" - написав Синєгубов.

Два вибухи

Як зазначив мер Харкова Ігоря Терехова, чути було два вибухи.

"Тільки що пролунали два потужні вибухи біля Харкова. Наразі практично припинені роботи щодо відновлення на житлових будинках, які постраждали при нічних вибухів", - зазначив він.

Повітряна тривога

У Харкові та області повітряна тривога була оголошена о 12:42. Вибухи пролунали після оголошення загрози. Наразі тривога лунає в частині регіонів України - Харківська, Донецька, Запорізька, Дніпропетровська, Полтавська, Сумська, Черкаська та Кіровоградська області.

У Повітряних силах попередили про загрозу балістики.

"Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!" - попередили військові.