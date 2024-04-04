В Харькове раздаются взрывы: оккупанты бьют по городу

"Харьков и область: оккупанты наносят удары!" - написал Синегубов.

Два взрыва

Как отметил мэр Харькова Игоря Терехова, слышно было два взрыва.

"Только что прозвучали два мощных взрыва возле Харькова. Сейчас практически прекращены работы по восстановлению на жилых домах, пострадавших при ночных взрывах", - отметил он.

Воздушная тревога

В Харькове и области воздушная тревога была объявлена в 12:42. Взрывы раздались после объявления угрозы. Сейчас тревога звучит в части регионов Украины - Харьковская, Донецкая, Запорожская, Днепропетровская, Полтавская, Сумская, Черкасская и Кировоградская области.

В Воздушных силах предупредили об угрозе баллистики.

"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!" – предупредили военные.