UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Трампа та Путіна Добропілля Війна в Україні

У Харкові лунають вибухи, місто під атакою ударних дронів РФ

Фото: Харків атакують російські дрони "Шахед" (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Валерій Савицький

У Харкові чути звуки вибухів. Місто атакують ударні дрони "Шахед".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне, Повітряні сили ЗСУ та міського голови Харкова Ігоря Терехова.

О 04:46 військові попередили про загрозу застосування російських ударних безпілотників.

За хвилину в місті пролунав перший вибух.

О 04:51 пролунав другий, а о 04:54 - третій вибух.

О 05:01 у Харкові було чути четвертий вибух.

Мер Терехов повідомив, що зафіксовано влучання ворожих "Шахедів" в Індустріальному районі міста.

"Один із ударів прийшовся по багатоповерховому житловому будинку. Інформація щодо інших наслідків та можливих постраждалих уточнюється", - зазначив міський голова.

Оновлено 05:18

У житловому будинку, в який влучив "Шахед", пожежа у двох підʼїздах.

В одному горять поверхи з другого по четвертий, в іншому - палає останній поверх. 

Інформація щодо постраждалих збирається.

Повітряні удари РФ

Ввечері у неділю, 17 серпня, російські терористи вдарили балістичними ракетами по Харкову.

В Індустріальному районі міста вибуховою хвилею вибиті усі вікна в багатоквартирних будинках. Постраждали більше десяти людей.

Додамо, що вдень у неділю, російський дрон вдарив по селищу Вільшани у Харківській області. Постраждали четверо людей.

Читайте РБК-Україна в Google News
Харків