В Харькове раздаются взрывы, город под атакой ударных дронов РФ

В 04:46 военные предупредили об угрозе применения российских ударных беспилотников.

Через минуту в городе прогремел первый взрыв.

В 04:51 прогремел второй, а в 04:54 - третий взрыв.

В 05:01 в Харькове был слышен четвертый взрыв.

Мэр Терехов сообщил, что зафиксировано попадание вражеских "Шахедов" в Индустриальном районе города.

"Один из ударов пришелся по многоэтажному жилому дому. Информация о других последствиях и возможных пострадавших уточняется", - отметил городской голова.

Обновлено 05:18

В жилом доме, куда попал "Шахед", пожар в двух подъездах.

В одном горят этажи со второго по четвертый, а в другом - горит последний этаж.

Информация о пострадавших собирается.