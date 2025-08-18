RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Трампа и Путина Доброполье Война в Украине

В Харькове раздаются взрывы, город под атакой ударных дронов РФ

Фото: Харьков атакуют российские дроны "Шахед" (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Валерий Савицкий

В Харькове слышны звуки взрывов. Город атакуют ударные дроны "Шахед".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Общественное, Воздушные силы ВСУ и городского головы Харькова Игоря Терехова.

В 04:46 военные предупредили об угрозе применения российских ударных беспилотников.

Через минуту в городе прогремел первый взрыв.

В 04:51 прогремел второй, а в 04:54 - третий взрыв.

В 05:01 в Харькове был слышен четвертый взрыв.

Мэр Терехов сообщил, что зафиксировано попадание вражеских "Шахедов" в Индустриальном районе города.

"Один из ударов пришелся по многоэтажному жилому дому. Информация о других последствиях и возможных пострадавших уточняется", - отметил городской голова.

Обновлено 05:18

В жилом доме, куда попал "Шахед", пожар в двух подъездах.

В одном горят этажи со второго по четвертый, а в другом - горит последний этаж.

Информация о пострадавших собирается.

 

Воздушные удары РФ

Вечером в воскресенье, 17 августа, российские террористы ударили баллистическими ракетами по Харькову.

В Индустриальном районе города взрывной волной выбиты все окна в многоквартирных домах. Пострадали более десяти человек.

Добавим, что днем в воскресенье, российский дрон ударил по поселку Ольшаны в Харьковской области. Пострадали четыре человека.

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков