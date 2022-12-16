UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Харкові колосальні руйнування інфраструктури через російський обстріл, - Терехов

Ілюстративне фото: у Харкові колосальні руйнування інфраструктури через російський обстріл (facebook.com/MNSDNE)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти завдали серйозних руйнувань об'єктам інфраструктури, зокрема енергетичній системі Харкова сьогоднішнім масованим обстрілом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова.

"Сьогодні наш ворог знову обстріляв місто Харків. Є колосальні інфраструктурні руйнування, це насамперед - енергетична система. Наші комунальні служби разом із енергетиками вже почали усувати те, що накоїв ворог", - сказав він.

Терехов зазначив, що у будинках харків'ян наразі немає електрики, опалення, а також припинено водопостачання.

Він попросив мешканців поставитися з терпінням до того, що зараз відбувається та скористатися "Пунктами незламності". Там містян забезпечать харчуванням та гарячими напоями, а також місцями для підзарядки мобільних телефонів.

Мер наголосив, що влада зробить усе можливе, щоб у найкоротші терміни відновити наслідки російських ударів.

Нагадаємо, 16 грудня росіяни вдалися до чергової масованої атаки по території України. По Харківській області окупанти випустили 10 ракет.

У Повітряних силах повідомили, що загалом росіяни атакували Україну 60 ракетами.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
харковракетный ударВійна Росії проти України