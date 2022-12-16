В Харькове колоссальные разрушения инфраструктуры из-за российского обстрела, - Терехов

Российские оккупанты нанесли серьезные разрушения объектам инфраструктуры, в частности, энергетической системе Харькова сегодняшним массированным обстрелом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова.
"Сегодня наш враг вновь обстрелял город Харьков. Есть колоссальные инфраструктурные разрушения, это прежде всего - энергетическая система. Наши коммунальные службы вместе с энергетиками уже начали устранять то, что натворил враг", - сказал он.
Терехов отметил, что в домах харьковчан на данный момент нет электричества, отопление, а также прекращено водоснабжение.
Он попросил жителей отнестись с терпением к тому, что сейчас происходит и воспользоваться "Пунктами несокрушимости". Там горожан обеспечат питанием и горячими напитками, а также местами для подзарядки мобильных телефонов.
Мэр подчеркнул, что власть сделает все возможное, чтобы в кратчайшие сроки восстановить последствия российских ударов.
Напомним, 16 декабря россияне прибегли к очередной массированной атаке по территории Украины. По Харьковской области оккупанты выпустили 10 ракет.
В Воздушных силах сообщили, что всего россияне атаковали Украину 60 ракетами.
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