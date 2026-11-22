Нагадаємо, вдень 22 листопада російський дрон вдарив по десятиповерхівці у житловому масиві Перемога у Дніпрі. Одна квартира фактично зруйнована вщент.

Також вночі 22 листопада російські війська атакували безпілотниками Вишгородський район Київської області. В результаті удару у Димері пошкоджено п'ятиповерховий житловий будинок, у якому зруйновані квартири з першого по п'ятий поверх.

Внаслідок удару загинула одна людина, ще троє - постраждали, серед них дитина.

Окрім того, під завалами можуть перебувати 15 людей.