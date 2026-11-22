Напомним, днем 22 ноября российский дрон ударил по десятиэтажке в жилом массиве Победа в Днепре. Одна квартира фактически разрушена до основания.

Также ночью 22 ноября российские войска атаковали беспилотниками Вышгородский район Киевской области. В результате удара в Дымере поврежден пятиэтажный жилой дом, в котором разрушены квартиры с первого по пятый этаж.

В результате ударапогиб один человек, еще трое - пострадали, среди них ребенок.

Кроме того, под завалами могут находиться 15 человек.