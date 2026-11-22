Російський дрон вдарив по десятиповерхівці у Дніпрі, одна квартира зруйнована вщент
Вдень 22 листопада російський дрон вдарив по десятиповерхівці у житловому масиві Перемога у Дніпрі. Одна квартира фактично зруйнована вщент.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Дніпра Бориса Філатова.
"Російський дрон знівечив десятиповерхівку на Перемозі. Але найперше і найголовніше - усі дивом цілі. Хоча одна квартира фактично зруйнована вщент", - повідомив Філатов.
За його словами, у цій квартирі наскрізь пробило покрівлю та стелю, кімнати перетворилися на купу бетону та пилу.
Ще зо два десятки осель також отримали пошкодження.
Фото: наслідки удару дрона по десятиповерхівці у Дніпрі (t.me/borys_filatovv)
Ліфт у підʼїзді зупинили, уламками посічено стіни ліфтової. Далі у будинку ще проводитимуть додаткове техобстеження.
Крім цього, в АНД-районі через російські атаки також побило шибки у двох приватних будинках.
Нагадаємо, вночі 22 листопада російські війська атакували безпілотниками Вишгородський район Київської області. В результаті удару у Димері пошкоджено п'ятиповерховий житловий будинок, у якому зруйновані квартири з першого по п'ятий поверх.
Внаслідок удару загинула одна людина, ще троє - постраждали, серед них дитина.
Окрім того, під завалами можуть перебувати люди - 14 людей не виходять на зв’язок.