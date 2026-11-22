Вдень 22 листопада російський дрон вдарив по десятиповерхівці у житловому масиві Перемога у Дніпрі. Одна квартира фактично зруйнована вщент.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Дніпра Бориса Філатова.

"Російський дрон знівечив десятиповерхівку на Перемозі. Але найперше і найголовніше - усі дивом цілі. Хоча одна квартира фактично зруйнована вщент", - повідомив Філатов.

За його словами, у цій квартирі наскрізь пробило покрівлю та стелю, кімнати перетворилися на купу бетону та пилу.

Ще зо два десятки осель також отримали пошкодження.

Фото: наслідки удару дрона по десятиповерхівці у Дніпрі (t.me/borys_filatovv)



Ліфт у підʼїзді зупинили, уламками посічено стіни ліфтової. Далі у будинку ще проводитимуть додаткове техобстеження.

Крім цього, в АНД-районі через російські атаки також побило шибки у двох приватних будинках.