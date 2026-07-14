У Харкові дрон влетів прямо в квартиру в багатоповерхівці, зайнялась пожежа

"Ворог вдарив дроном по житловій багатоповерхівці у Шевченківському районі. Безпілотник влучив у вікно, внаслідок чого сталося загоряння", - розповів Синєгубов.

Зазначається, що наразі інформація щодо постраждалих внаслідок атаки не надходила. На місці влучання працюються всі екстрені служби.

Пізніше Синєгубов повідомив, що внаслідок ворожого удару постраждала людина. Наразі вона отримую всю необхідну медичну допомогу.

Фото: наслідки ворожого удару по Харкову (telegram.me/synegubov)

Нагадаємо, у ніч на 12 липня російські війська атакували Харків і Дніпро ударними безпілотниками. Внаслідок обстрілів у двох містах пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури, спалахнули пожежі, також є постраждалі.

Раныше, вранці 11 липня, окупанти завдали удару дронами по Харкову. Один із безпілотників влучив у цивільне підприємство, через що постраждали люди.