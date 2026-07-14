В Харькове дрон влетел прямо в квартиру в многоэтажке, вспыхнул пожар

"Враг ударил дроном по жилой многоэтажке в Шевченковском районе. Беспилотник попал в окно, в результате чего произошло возгорание", - рассказал Синегубов.

Отмечается, что информация о пострадавших в результате атаки не поступала. На месте попадания работают все экстренные службы.

Позже Синегубов сообщил, что в результате вражеского удара пострадал человек. Сейчас он получает всю необходимую медицинскую помощь.

Фото: последствия вражеского удара по Харькову (telegram.me/synegubov)

Напомним, в ночь на 12 июля российские войска атаковали Харьков и Днепр ударными беспилотниками. В результате обстрелов в двух городах повреждены объекты гражданской инфраструктуры, вспыхнули пожары, также есть пострадавшие.

Ранее, утром 11 июля, оккупанты нанесли удар дронами по Харькову. Один из беспилотников попал в гражданское предприятие, из-за чего пострадали люди.