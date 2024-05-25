У Харкові чули вибухи: є "приліт" у спальному районі та жертви

У Харкові близько 16:00 пролунали вибухи. Попередньо, росіяни завдали удару по спальному району міста.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на харківського мера Ігоря Терехова в Telegram-каналі.
"Попередньо приліт у спальному районі міста, у щільній цивільній забудові. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється", - розповів Терехов.
За словами мера Харкова, усі відповідні служби будуть працювати на місці влучання.
Як повідомив Терехов, за попередніми даними, росіяни влучили в будівельний гіпермаркет. Попередньо, можуть бути жертви, але ця інформація, за словами мера, потребує уточнення.
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у своєму Telegram-каналі уточнив, що на місці пожежі виникла пожежа.
Синєгубов повідомив, що в результаті обстрілу Харкова є загиблий та постраждалі.
"Станом на зараз відомо про одну загиблу людину, щонайменше чотири поранені. Інформація оновлюється", - розповів очільник ОВА.
"Вже точно відомо про двох загиблих", - повідомив Терехов.
Нагадаємо, це вже не вперше за сьогодні у Харкові лунають вибухи. У ніч на 25 травня росіяни ударили по навчальному закладу міста. В результаті обстрілу була зруйновна майстерня та постраждала основна будівля ліцею.
А вдень вибухи чули на Північній Салтівці. Як з'ясувалося, тоді росіяни атакували околиці Харкова. Як повідомляв голова ОВА Олег Синєгубов, окупанти вдарили КАБами, в результаті чого постраждав один цивільний чоловік.
Крім того, кількома днями раніше окупанти вдарили по друкарні у Харкові. В результаті ворожого обстрілу семеро людей загинули, а більше було 20 були поранені.
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