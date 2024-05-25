Прилет в гипермаркет, погибшие и много пропавших без вести: что известно об ударе по Харькову

"Предварительно прилет в спальном районе города, в плотной гражданской застройке. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - рассказал Терехов.

По словам мэра Харькова, все соответствующие службы будут работать на месте попадания.

Обновлено 16:18. Россияне попали в строительный гипермаркет

Как сообщил Терехов, по предварительным данным, россияне попали в строительный гипермаркет. Предварительно, могут быть жертвы, но эта информация, по словам мэра, требует уточнения.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в своем Telegram-канале уточнил, что на месте пожара возник пожар.

Обновлено 16:28. Есть погибший и пострадавшие

Синегубов сообщил, что в результате обстрела Харькова есть погибший и пострадавшие.

"По состоянию на сейчас известно об одном погибшем человеке, по меньшей мере четыре раненых. Информация обновляется", - рассказал глава ОВА.

Обновлено 16:39. Погибших уже двое

"Уже точно известно о двух погибших", - сообщил Терехов.

Обновлено 16:49. Много пропавших без вести

По словам мэра города, россияне прицельно ударили по торговому центру. Там на момент удара было много людей.

"Есть большое количество людей, пропавших без вести. Много раненых. Судя по всему, удар наносился именно по торговому центру, где находилось много людей - это чистый терроризм", - заявил Терехов.

Обновлено 16:58. Известно об 11 пострадавших

Как сообщил Синегубов, по состоянию на 16:58 было известно об 11 пострадавших от удара по Харькову.