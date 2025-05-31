У Харкові через атаку БпЛА спалахнули пожежі, є постраждалий

За його словами, влучання дронів зафіксовані у двох районах міста.

Зокрема, у Київському районі сталося влучання у дах на території підприємства. Спалахнула пожежа.

У Шевченківському районі внаслідок обстрілу також виникла пожежа.

Синєгубов повідомив, що в Київському районі постраждала одна людина. Медики надають їй усю необхідну допомогу.

Оновлено 04:11

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що у Шевченківському районі міста під ударом опинилася станція технічного обслуговування (СТО). Пошкоджено приміщення та кілька автівок.

У Київському районі, внаслідок прильоту, у кількох будинках вибиті шибки.

Оновлено 04:45

Терехов повідомив, що по місту зафіксовано вісім прильотів - два у Шевченківському районі та шість - у Київському.