У Харкові через атаку БпЛА спалахнули пожежі, є постраждалий

Російські ударні безпілотники атакували Харків. У двох районах міста виникли пожежі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова та міського голову Харкова Ігоря Терехова.
За його словами, влучання дронів зафіксовані у двох районах міста.
Зокрема, у Київському районі сталося влучання у дах на території підприємства. Спалахнула пожежа.
У Шевченківському районі внаслідок обстрілу також виникла пожежа.
Синєгубов повідомив, що в Київському районі постраждала одна людина. Медики надають їй усю необхідну допомогу.
Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що у Шевченківському районі міста під ударом опинилася станція технічного обслуговування (СТО). Пошкоджено приміщення та кілька автівок.
У Київському районі, внаслідок прильоту, у кількох будинках вибиті шибки.
Терехов повідомив, що по місту зафіксовано вісім прильотів - два у Шевченківському районі та шість - у Київському.
В ніч на 31 травня російські терористи вкотре запустили в напрямку України ударні дрони типу "Шахед".
Близько третьої ночі у Харкові пролунала серія вибухів. Зокрема, повідомлялося про обстріл виробничого підприємства в одному з районів міста.
Минулої ночі російські дрони атакували тролейбусне депо у Харкові. Окрім техніки пошкоджень зазнали і житлові будинки.
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