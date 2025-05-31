У Харкові пролунали вибухи: над містом зафіксовано дрони
В ніч на 31 травня у Харкові пролунали звуки вибухів. Місто атакують ворожі дрони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Ігоря Терехова і канал глави Харківської ОДА Олега Синєгубова.
"У місті було чутно вибухи! Над Харковом зафіксовано ворожі ударні БПЛА. Залишайтеся в укриттях", - написав Терехов о 03:01.
Після цього Синєгубов теж підтвердив, що ворожі безпілотники атакують місто. Водночас у Повітряних силах ЗСУ поінформували, що у Харківській області фіксуються БпЛА, які летять в напрямку обласного центру.
Оновлено о 03:12
"Під ударом Шевченківський район міста. Інформація щодо місць влучань та наслідків уточнюється", - поінформував мер міста.
Оновлено о 03:27
Терехов написав, що є інформація про влучання по території виробничого підприємства у Київському районі.
Де оголосили тривогу
Станом на 03:11 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Харківській, Донецькій, Сумській, Полтавській, Чернігівській, Вінницькій та в деяких частин Черкаської та Дніпропетровської областей.
Обстріли Харкова
Зазначимо, що росіяни регулярно атакують Харків дронами, а часом і ракетами. Зокрема, вчора в результаті масованого нальоту дронів у Слобідському районі, було атаковано тролейбусне депо.
Як підсумок, один тролейбус повністю знищено, ще 18 дістали пошкодження різного ступеня. Крім депо, постраждали понад 30 багатоквартирних будинків, і двом людям знадобилася медична допомога.
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