"Шахеди" проти тролейбусів: Зеленський показав наслідки удару по депо у Харкові
Російські окупанти дронами вдарили по тролейбусному депо у Харкові вночі 30 травня. Також були пошкоджені і звичайні житлові будинки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського в Facebook.
"Російські "Шахеди" проти звичайних тролейбусів. Це був удар по Харкову - щонайменше 8 "Шахедів" розбили тролейбусне депо та пошкодили ще й звичайні багатоквартирні будинки поряд. Типовий російський удар по звичайному життю людей", - зазначив президент.
Загалом за ніч росіяни застосували проти України 90 ударних безпілотників і дві балістичні ракети.
"Щодоби такі удари. Абсолютна більшість із них - по цивільній інфраструктурі та не мають воєнного сенсу", - додав Зеленський.
Як зазначив глава держави, російська стратегія полягає в тому, щоб руйнувати життя, і вона не відмовиться від цієї стратегії без достатнього тиску на неї. Зеленський закликав не торгуватися з Росією, а тиснути на неї для закінчення війни.
"Навіть розмови про паузи в тиску чи послаблення в санкціях у Москві сприймають як політичний виграш та спонукають їх до подальших ударів та ігнорування дипломатії. Варто бути рішучими й сильними всім у світі - Сполученим Штатам, Європі та кожному, хто хоче миру. Не торгуватися з агресором, а примушувати його зупинити вбивства та відновити безпеку", - наголосив він.
https://www.youtube.com/watch?v=c780OHP4wRo
Нічний удар по Україні
Цієї ночі окупанти завдали комбінованого удару по Україні - випустили 90 дронів та дві балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23. Сили ППО знешкодили 56 дронів (26 - збили, ще 30 - локаційно втрачені/подавлені РЕБ).
Вночі ворог завдав ударів по Харкову. Через російську атаку було знищене тролейбусне депо, а також пошкоджено понад 30 багатоквартирних будинків.
Крім того, росіяни вдарили по Ізмаїлу Одеської області. Там ворожі безпілотники зруйнували відділення "Нової пошти".
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