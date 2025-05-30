"Шахеди" проти тролейбусів: Зеленський показав наслідки удару по депо у Харкові

Російські окупанти дронами вдарили по тролейбусному депо у Харкові вночі 30 травня. Також були пошкоджені і звичайні житлові будинки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського в Facebook.

"Російські "Шахеди" проти звичайних тролейбусів. Це був удар по Харкову - щонайменше 8 "Шахедів" розбили тролейбусне депо та пошкодили ще й звичайні багатоквартирні будинки поряд. Типовий російський удар по звичайному життю людей", - зазначив президент.

Загалом за ніч росіяни застосували проти України 90 ударних безпілотників і дві балістичні ракети.

"Щодоби такі удари. Абсолютна більшість із них - по цивільній інфраструктурі та не мають воєнного сенсу", - додав Зеленський.



Як зазначив глава держави, російська стратегія полягає в тому, щоб руйнувати життя, і вона не відмовиться від цієї стратегії без достатнього тиску на неї. Зеленський закликав не торгуватися з Росією, а тиснути на неї для закінчення війни.

"Навіть розмови про паузи в тиску чи послаблення в санкціях у Москві сприймають як політичний виграш та спонукають їх до подальших ударів та ігнорування дипломатії. Варто бути рішучими й сильними всім у світі - Сполученим Штатам, Європі та кожному, хто хоче миру. Не торгуватися з агресором, а примушувати його зупинити вбивства та відновити безпеку", - наголосив він.

https://www.youtube.com/watch?v=c780OHP4wRo

