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В Харькове из-за атаки БпЛА вспыхнули пожары, есть пострадавший

Фото: российский агрессор обстрелял дронами Харьков (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Российские ударные беспилотники атаковали Харьков. В двух районах города возникли пожары.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова городского председателя Игоря Терехова.

По его словам, попадания дронов зафиксированы в двух районах города.

В частности, в Киевском районе произошло попадание в крышу на территории предприятия. Вспыхнул пожар.

В Шевченковском районе в результате обстрела также возник пожар.

Синегубов сообщил, что в Киевском районе пострадал один человек. Медики оказывают ему всю необходимую помощь.

Обновлено 04:11

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в Шевченковском районе города под ударом оказалась станция технического обслуживания (СТО). Повреждено помещение и несколько автомобилей.

В Киевском районе, в результате прилета, в нескольких домах выбиты стекла.

Дроновая атака России

В ночь на 31 мая российские террористы в очередной раз запустили в направлении Украины ударные дроны типа "Шахед".

Около трех ночи в Харькове прогремела серия взрывов. В частности, сообщалось об обстреле производственного предприятия в одном из районов города.

Прошлой ночью российские дроны атаковали троллейбусное депо в Харькове. Кроме техники повреждения получили и жилые дома.

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