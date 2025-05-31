В Харькове из-за атаки БпЛА вспыхнули пожары, есть пострадавший

Российские ударные беспилотники атаковали Харьков. В двух районах города возникли пожары.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова городского председателя Игоря Терехова.
По его словам, попадания дронов зафиксированы в двух районах города.
В частности, в Киевском районе произошло попадание в крышу на территории предприятия. Вспыхнул пожар.
В Шевченковском районе в результате обстрела также возник пожар.
Синегубов сообщил, что в Киевском районе пострадал один человек. Медики оказывают ему всю необходимую помощь.
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в Шевченковском районе города под ударом оказалась станция технического обслуживания (СТО). Повреждено помещение и несколько автомобилей.
В Киевском районе, в результате прилета, в нескольких домах выбиты стекла.
В ночь на 31 мая российские террористы в очередной раз запустили в направлении Украины ударные дроны типа "Шахед".
Около трех ночи в Харькове прогремела серия взрывов. В частности, сообщалось об обстреле производственного предприятия в одном из районов города.
Прошлой ночью российские дроны атаковали троллейбусное депо в Харькове. Кроме техники повреждения получили и жилые дома.
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