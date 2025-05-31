В Харькове из-за атаки БпЛА вспыхнули пожары, есть пострадавший

По его словам, попадания дронов зафиксированы в двух районах города.

В частности, в Киевском районе произошло попадание в крышу на территории предприятия. Вспыхнул пожар.

В Шевченковском районе в результате обстрела также возник пожар.

Синегубов сообщил, что в Киевском районе пострадал один человек. Медики оказывают ему всю необходимую помощь.

Обновлено 04:11

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в Шевченковском районе города под ударом оказалась станция технического обслуживания (СТО). Повреждено помещение и несколько автомобилей.

В Киевском районе, в результате прилета, в нескольких домах выбиты стекла.