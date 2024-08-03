У Харкові було чутно вибух: росіяни завдають ударів

Вранці, 3 серпня, у Харкові було чутно вибух. Російські загарбники завдають ударів.

Передає РБК-Україна з посиланням Telegram голови Харківської ОВА Олега Синєгубова та канал мера міста Ігоря Терехова.

Після вибуху очільник ОВА повідомив, що росіяни завдають ударів. Тож він закликав Харків та район бути обережними.

Інформацію про звук вибуху підтвердив і мер міста. Він закликав харків'ян бути обережними і перебувати в укриттях.

Через декілька хвилин Терехов додав, що за уточнено інформацією, приліт був у близькому передмісті. Проте все одно закликав людей бути обережними.

Зазначимо, що згідно моніторингового сайту, вибух відбувся без сигналу повітряної тривоги.