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У Харкові було чутно вибух: росіяни завдають ударів

Субота 03 серпня 2024 07:48
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У Харкові було чутно вибух: росіяни завдають ударів Фото: ілюстративне зображення рятувальника (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Вранці, 3 серпня, у Харкові було чутно вибух. Російські загарбники завдають ударів.

Передає РБК-Україна з посиланням Telegram голови Харківської ОВА Олега Синєгубова та канал мера міста Ігоря Терехова.

Після вибуху очільник ОВА повідомив, що росіяни завдають ударів. Тож він закликав Харків та район бути обережними.

Інформацію про звук вибуху підтвердив і мер міста. Він закликав харків'ян бути обережними і перебувати в укриттях.

Через декілька хвилин Терехов додав, що за уточнено інформацією, приліт був у близькому передмісті. Проте все одно закликав людей бути обережними.

Зазначимо, що згідно моніторингового сайту, вибух відбувся без сигналу повітряної тривоги.

Нагадаємо, що 25 липня російські війська активно атакували Харків балістикою. При цьому ворог вперше застосував для атаки на місто ракету з касетним боєприпасом. У спеціальному матеріалі РБК-Україна розбиралося, яка загроза виникла над Харковом і як її позбутися.

Також зазначимо, що сьогодні вночі в більшості областей України було оголошено повітряну тривогу. Ворог запустив 29 ударних безпілотників типу "Шахед", 24 з яких були збиті силами ППО України.

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