В Харькове был слышен взрыв: россияне наносят удары
Утром, 3 августа, в Харькове был слышен взрыв. Российские захватчики наносят удары.
Передает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова и канал мэра города Игоря Терехова.
После взрыва глава ОВА сообщил, что россияне наносят удары. Он призвал Харьков и район быть осторожными.
Информацию о звуке взрыва подтвердил и мэр города. Он призвал харьковчан быть осторожными и находиться в укрытиях.
Через несколько минут Терехов добавил, что, по уточненной информации, прилет был в близком пригороде. Однако все равно призвал людей быть осторожными.
Отметим, что согласно мониторинговому сайту, взрыв произошел без сигнала воздушной тревоги.
Напомним, что 25 июля российские войска активно атаковали Харьков баллистикой. При этом враг впервые применил для атаки на город ракету с кассетным боеприпасом. В специальном материале РБК-Украина разбиралось, какая угроза возникла над Харьковом и как от нее избавиться.
Также отметим, что сегодня ночью в большинстве областей Украины была объявлена воздушная тревога. Враг запустил 29 ударных беспилотников типа "Шахед", 24 из которых были сбиты силами ПВО Украины.
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