В Харькове был слышен взрыв: россияне наносят удары

Утром, 3 августа, в Харькове был слышен взрыв. Российские захватчики наносят удары.

Передает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова и канал мэра города Игоря Терехова.

После взрыва глава ОВА сообщил, что россияне наносят удары. Он призвал Харьков и район быть осторожными. Информацию о звуке взрыва подтвердил и мэр города. Он призвал харьковчан быть осторожными и находиться в укрытиях. Через несколько минут Терехов добавил, что, по уточненной информации, прилет был в близком пригороде. Однако все равно призвал людей быть осторожными. Отметим, что согласно мониторинговому сайту, взрыв произошел без сигнала воздушной тревоги.